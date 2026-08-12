Fidan: Libya'da diyalog ve işbirliğini destekleyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan: Libya'da diyalog ve işbirliğini destekleyeceğiz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya ziyaretinde 'Tek Libya' politikası vurgusu yaparak, ülkenin batı ve doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini destekleyeceklerini, Libya'nın barışı, istikrarı ve refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya halkının kendi geleceğini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesini esas olduğunu belirterek, "Libya'nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya'nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Şahsına ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlik ve hüsnükabul için tüm Libya makamlarına teşekkürlerini sunan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus ile Bingazi'de son derece kapsamlı ve verimli temaslarda bulunduğunu aktardı.

Fidan, söz konusu ziyaretin, Türkiye'nin Libya'nın batısı, doğusu ve güneyi arasında ayrım gözetmeyen "Tek Libya" politikasının somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Libya'nın huzur ve istikrarını kendi istikrarımızdan ayrı görmüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmesi esastır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Libya'nın batısı ile doğusu arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini desteklemeyi, Libya'nın barışına, istikrarına ve refahına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

İki ülke arasındaki işbirliği ve güncel gelişmeler ele alındı

Ziyaret kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldiğini belirten Fidan, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Libya'daki siyasi süreci, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik meselelerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktardı.

Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştüğünü ifade etti.

Bakan Fidan, Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ve Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkanı Mahmud Hamza ile yaptığı görüşmelerde de iki ülke arasındaki işbirliği ve güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarının altını çizdi.

Fidan, Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığını da ziyaret etti

Bingazi kentindeki temasları kapsamında da Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile de görüştüğünü belirten Fidan, bu görüşmelerde, ülkenin siyasi ve güvenlik gündemine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduklarını ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele aldıklarını vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin güvenlik ve savunma alanındaki ikili işbirliğini Libya'nın istikrarına ve bölgesel güvenliğe somut fayda sağlayan stratejik unsurlardan biri olarak gördüklerine işaret ederek, bu kapsamda Trablus'taki Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığını da ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Güvenlik, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: Libya'da diyalog ve işbirliğini destekleyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın “işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan“ kararını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı
“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında “Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
19:31
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 21:14:24. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan: Libya'da diyalog ve işbirliğini destekleyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.