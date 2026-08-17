Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı - Son Dakika
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Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
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Hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerindeki ifadeleri gerekçe göstererek başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emekli Amiral Türker Ertürk, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ertürk hakkında tutuklama kararı verildi.

Emekli Amiral Türker Ertürk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan video içerikleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

SAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk'ün sosyal medya hesabında yayımlanan video içeriklerinde yer alan bazı ifadeler üzerine resen soruşturma başlattı.

Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ertürk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Sulh ceza hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucunda Türker Ertürk hakkında tutuklama kararı verildi.

NE DEMİŞTİ?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaya, Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan videolardaki şu ifadeler gerekçe gösterildi: "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum."

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Son Dakika Türker Ertürk Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    Acılı acısızı sana mı kaldı , hiç bir şey bilmiyorsanız haddinizi bilin. 0 2 Yanıtla
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