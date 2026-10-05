Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu Riyad'da savunma komitesi toplantısına katılacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Forumu Açılış Töreni ile forum kapsamında düzenlenecek "Küresel Ölçekte Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı Bakanlar Oturumu'na katılacak, Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina Bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed bin Sulaiman Al-Rahji, Umman Sultanlığı Sosyal Kalkınma Bakanı Laila bint Ahmed bin Awad al Najjar ile Bahreyn Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanı Osama bin Saleh Al Alawi ile ayrı ayrı ikili görüşme yapacak.

(Riyad)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ziyaretinde bulunacak ve burada yapılacak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Tarihi Meydan Medresesi'nde gerçekleştirilecek Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Hakkari/17.30/18.00/19.30/20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- 77. Uluslararası Uzay Kongresi, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle başlayacak.

(Antalya)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak, 2 yıl vadeli altın tahvili ile kira sertifikalarının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin toplantısına iştirak edecek.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bologna/21.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Bursa/17.00)

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