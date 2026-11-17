Fidan, Mekke savunma ittifakına ilgiyi barışın bölgedeki olumlu etkisine işaret saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke savunma ittifakına gösterilen yakın ilgiyi barış odaklı çalışmaların bölgede yaratabileceği olumlu etkinin açık göstergesi olarak nitelendirdi. Fidan, bu ilginin söz konusu çalışmaların olumlu etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan: "Mekke savunma ittifakına yakın ilgi barış odaklı çalışmalarımızın bölgede yaratabileceği olumlu etkinin açık bir göstergesidir"
Kaynak: AA
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