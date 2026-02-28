Fidan ve Kallas'tan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Fidan ve Kallas'tan Telefon Görüşmesi

28.02.2026 22:31
Hakan Fidan, Kaja Kallas ile bölgedeki çatışmaların durdurulması üzerine görüştü.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve çatışmaların durdurulması için yürütülen diplomatik girişimler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler değerlendirilerek çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.

