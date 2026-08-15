Fikriye Nur Kunter, Tekvando'da Altın Madalya Kazandı

İZMİR'de yaşayan Fikriye Nur Kunter (13), Sakarya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Şampiyonası yarı finallerinde altın madalya kazandı. Ağabeyi Bilgehan Kunter'in izinden giderek 6 yaşında tekvandoya başlayan Gaziemir Belediyesi Tekvando Takımı sporcusu Kunter, "24 Ağustos'ta Karabük'te yapılacak finallerde de şampiyon olup ardından milli takıma girmeyi hedefliyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Kazakistan kökenli Kunter ailesinin 5 çocuğundan tek kız olan 8'inci sınıf öğrencisi Fikriye Nur Kunter, tekvandoda başarılar elde eden ağabeyi Bilgehan Kunter'den etkilenerek 6 yaşında tekvandoya başladı. Çeşitli başarılar elde eden Kunter, Anadolu Yıldızlar Ligi Sakarya yarı finallerinde gösterdiği performansla şampiyon oldu. İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'ten rakiplerini mağlup eden Kunter, final karşılaşmasını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tekvandoya ağabeyinin başarılarından etkilenerek başladığını belirten Fikriye Nur Kunter, "Ağabeyim ilk madalyasını aldığında çok ilgimi çekmişti. 6 yaşımda bu spora adım attım. Okuldan sonra da antrenmanlara gidiyordum. Sakarya'daki son şampiyonada zorlu maçlar geçirdim ama birincilik elde ettim. Hocamı ve ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. 24 Ağustos'ta Karabük'te yapılacak finallerde de şampiyon olup ardından milli takıma girmeyi hedefliyorum. İleride Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) okuyup antrenör veya beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

'FİKRİYE BENİM YOLUMDAN GELİYOR'

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Multi Avrupa Oyunları'nda 3'üncülük elde ederek milli sporcu olmaya hak kazanan ağabeyi Bilgehan Kunter (17) ise kardeşinin başarısıyla gurur duyduğunu belirtip, "Biz ailece 5 kardeş bu sporu yapıyoruz. En küçük kardeşimiz 7 yaşında ve o da 2 yıldır antrenmanlara katılıyor. Kardeşim Fikriye ile gurur duyuyoruz, maçlarında her zaman yanında olmaya ve tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Fikriye de benim yolumdan geliyor, inşallah Karabük'te de derece elde edecek" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIMIN KAPISINI ARALAYABİLİR'

Gaziemir Belediyesi Tekvando Antrenörü ve Milli Takım Antrenörü Filiz Yaman, Fikriye'nin kulübün gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Fikriye Kazakistanlı bir ailenin 5 çocuğundan tek kızı. Bütün kardeşleri erkek olduğu için genetik olarak da mücadele ruhuyla büyümüş bir sporcumuz. Tatamideki duruşu, tekniği ve bu işi severek yapışı onu farklı kılıyor. Sakarya'daki maçlar yarı finaldi, şimdi Karabük'te finaller var. Fikriye gösterdiği bu başarıyla milli takımın kapısını aralıyor olabilir. Hem karakteri hem sporuyla kız çocuklarına çok güzel bir örnek. Onunla Avrupa ve dünya derecelerine imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

'6 YAŞINDAN SONRA TÜM KIZ SPORCULAR DENEYEBİLİR'

Tekvandonun kız çocukları için de önemli bir spor olduğunu belirten Yaman, "Fikriye tüm kız sporculara örnek. Erkeklerin içinde güzel bir duruşu var. Onunla Avrupa'da, dünyada güzel kapılar açacağımıza inanıyorum. Fikriye'nin ailesi tekvandoya çok yatkın. Annesini de yarışmalara hazırlıyoruz. Hiç zorlanmadan yıllardır yapıyor gibi uyum sağladı. Tekvando kadınlar için kıymetli bir spor. Sert gibi gözükse de bizler sokakta kolay kolay kavga etmeyiz. Sadece etmemiz gerektiğinde nereye vurmamız gerektiğini biliriz. Bizi diğerlerinden ayıran en temel özellik bu. Ben tüm kız çocuklarına bu sporu tavsiye ediyorum. Öz güven ve akademik başarı odaklanma açısından 6 yaşından sonra deneyebilirler" diye konuştu.