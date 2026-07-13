Fildişi Sahili'nde Otobüs Kazası: 14 Ölü, 40 Yaralı

Fildişi Sahili'nin batısındaki Bafing bölgesinde bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Fildişi Sahili Ulusal Sivil Koruma Ofisi (ONPC), kazanın, Touba kentine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Bafingdala köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yoldan savrulduğu ve Bafing Nehri'ne düştüğü, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ONPC, ilk belirlemelere göre kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, yaralıların, olay yerine sevk edilen sivil savunma ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Touba Bölge Hastanesi ile Biankouma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kaza yerindeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, yetkililerin can kaybının artabileceği ihtimalini de göz ardı etmediği ifade edildi.