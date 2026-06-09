Fildişi Sahili'nin Görkemli Bazilikası

Batı Afrika'nın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden Fildişi Sahili, dünyanın en büyük kiliselerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin siyasi başkenti Yamoussoukro'da bulunan Barış Meryem Ana Bazilikası, görkemli mimarisi ve devasa boyutlarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

1989 yılında ibadete açılan bazilika, yaklaşık 30 bin metrekarelik alanı ve 158 metreye ulaşan yüksekliğiyle dünyanın en büyük kiliseleri arasında yer alıyor.

Mimarisiyle Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nı andıran yapı, geniş meydanı, dev kubbesi ve renkli vitraylarıyla ziyaretçilerine etkileyici bir atmosfer sunuyor.

Binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilen bazilika, yalnızca dini bir merkez değil, aynı zamanda ülkenin en önemli turistik destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yerel halk ve turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen yapı, ülkede inşa edilen en iddialı yapılardan biri olarak dikkati çekiyor.