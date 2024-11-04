Filipinler Askeri Tatbikata Başladı

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Filipinler ordusu, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bir adanın ele geçirilmesini de içeren senaryoyla 2 haftalık askeri tatbikata başladı.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Filipinli askeri yetkililerin herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını belirttiği tatbikata 3 binde fazla kara, deniz ve hava kuvvetleri personeli katılıyor.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, tatbikatın açılış töreninde, "Bugünkü misyonumuz çok açık, egemenliğimize meydan okuyabilecek her türlü dış tehdide karşılık vermek üzere kendimizi kapsamlı şekilde hazırlamak." dedi.

Filipinler'in, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde bir adanın ele geçirilmesini de içeren senaryoyla 2 haftalık askeri tatbikata başlamasının Çin tarafından hoş karşılanmayacağı belirtiliyor.

Çin'den, gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.