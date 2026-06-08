Filipinler\'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem

GENERAL SANTOS, 8 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Sarangani eyaleti açıklarında pazartesi günü sabah saatlerinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filipinli yetkililerden yapılan son açıklamaya göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda binada maddi hasar meydana geldi. Depremin ardından okullarda eğitime ara verilirken, uçuşlar askıya alındı.