Filipinler'de Sel Felaketi: 380.000 Etkilendi - Son Dakika
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Filipinler'de Sel Felaketi: 380.000 Etkilendi

Albay vilayetinde Trami Tropik Fırtınası sonrası sel nedeniyle tahliyeler yapıldı.

23.10.2024 18:14
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ALBAY, 23 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'in Albay vilayetinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası bölge sakinlerini tahliye eden kurtarma ekipleri, 22 Ekim 2024.

Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar, Filipinler'in birçok bölgesinde sele ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Yetkililer, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada 380.000'den fazla kişinin fırtınadan olumsuz etkilendiğini bildirdi. (Fotoğraf: Filipin Ordusu/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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