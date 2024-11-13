Filipinler'de Tayfunlar Tahliyelere Neden Oldu - Son Dakika
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Filipinler'de Tayfunlar Tahliyelere Neden Oldu

Toraji ve Usagi tayfunları, Filipinler'de 195 bin kişiyi etkileyerek geniş çaplı tahliyelere yol açtı.

13.11.2024 12:19
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Filipinler'i vuran ve çok sayıda kişinin tahliyesine neden Toraji ve Usagi tayfunları, hayatı olumsuz etkiledi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), ülkede etkili olan Toraji ve Usagi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tayfunların 5 bölgede toplamda 195 bini aşkın kişinin bulunduğu yaklaşık 53 bin haneyi etkilediği bildirildi.

28 bini aşkın kişinin tahliye merkezlerine aktarıldığı belirtilen açıklamada, tahliye edilen 4 binin üzerinde kişiye ise bu merkezlerin dışında yardım edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tayfunlar sonucu meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) yapılan açıklamada ise Usagi Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığı aktarıldı.

Tayfunun 48 saat içinde şiddetli yağışlara ve okyanusta 2 ila 3 metrelik dalgalara neden olabileceği konusunda uyarı yapılan açıklamada, vatandaşlara küçük deniz taşıtlarıyla denize açılmamaları tavsiye edildi.

Usagi Tayfunu'nun 24 saat içinde şiddetini artırması bekleniyor.

Yetkililer, 11 Kasım'da, Toraji Tayfunu'nun etkilediği Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini bildirmiş, sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Tayfunlar Tahliyelere Neden Oldu - Son Dakika

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