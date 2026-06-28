Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika
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Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu

28.06.2026 18:22
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Manila'da binlerce kişi, Başkan Yardımcısı Duterte'nin azlini talep ederek yolsuzlukları protesto etti.

Filipinler'de düzenlenen yolsuzluk karşıtı gösteride binlerce kişi, Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin azlini isterken, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı yönündeki iddialarla ilgili hesap verilmesi çağrısı yaptı.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, başkent Manila'da 3 binden fazla kişi, ülkedeki yolsuzluk iddialarını protesto için bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan göstericiler, hükümete, sel kontrol projelerine ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük dahil kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin hesap verilmesi ve bazı vergilerin askıya alınması çağrısı yaptı.

Göstericiler ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Duterte hakkında başlatılan azil sürecinin sonuçlandırılmasını talep etti.

Çok sayıda polis, güvenlik önlemi kapsamında görevlendirilirken, gösteri barışçıl şekilde sona erdi.

Duterte, kamu fonlarını usulsüz kullanmanın yanı sıra Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve eşi Liza Araneta-Marcos ile kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i kamuoyu önünde tehdit etmekle suçlanıyor.

Mahkum edilmesi halinde Duterte'nin kamu görevinden menedilebileceği ve 2028 başkanlık yarışına katılma olasılığının ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Duterte'nin azline ilişkin resmi yargılamanın 6 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Yolsuzluk iddiaları

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk iddiaları, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika

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