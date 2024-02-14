Filipinler\'deki maden kazasında ölü sayısı 71\'e yükseldi

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MANİLA, 14 Şubat (Xinhua) -- Filipinlerin güneyindeki Davao de Oro eyaletinde 6 Şubat'ta bir maden kasabasını vuran toprak kaymasında ölenlerin sayısı 71'e yükseldi.

İçişleri ve Yerel Yönetim Bakanlığı yetkilisi Leah Anora, trajedinin meydana geldiği Maco belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, kurtarma ekiplerinin halen kayıp olan 47 kişiyi aradığını söyledi.

Anora, 32 kişinin trajediden yaralı olarak kurtulduğunu da sözlerine ekledi.

Ölenler arasında bir maden şirketinin, dağın yamacından yuvarlanan kayalar, çamur ve ağaçların altında kalan iki otobüste sıkışan işçileri de bulunuyor. Otobüsler işçileri maden sahasına götürüp getiriyordu.

Askerler ve gönüllüler ise arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Davao de Oro eyaletinin bilgi ve iletişimden sorumlu yönetici asistanı Edward Macapili, Pazartesi günü yaptığı açıklamada depremler de dahil olmak üzere sahadaki bazı "zorluklara" rağmen kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

2022 Dünya Risk Endeksi, Filipinler'i dünyada afet riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında bir numaraya yerleştirdi.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan takımadayı sık sık güçlü tayfunlar vururken ani seller ve toprak kaymaları tetikleniyor, ayrıca depremler ve volkanik patlamalar takımadayı sarsıyor.