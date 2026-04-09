Filipinler Thitu Adası'nda Sahil Güvenlik Üssü Kurdu

09.04.2026 16:31
Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Thitu Adası'nda sahil güvenlik üssü açtı, askerî varlığını artırdı.

Thitu Adası'ndaki üssün açılışına, Filipinler Ulaştırma Bakanı Giovanni Lopez, Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Ronnie Gil Gavan ve yetkililer katıldı.

Lopez, üssün, sahil güvenliğin ülkenin sulardaki çıkarlarını, balıkçılarını, geçim kaynaklarını ve egemenliğini savunmaya hazır olduğunu göstermek için atılan kalıcı bir adım olduğunu söyledi.

Üstteki sahil güvenlik komutanlığının izleme, çevre koruma ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere personel, devriye gemileri ve uçaklarla destekleneceği de kaydedildi.

Öte yandan, Filipinler Sahil Güvenliği, Çin güçlerinin devriye uçağına doğru işaret fişekleri attığını öne sürdü. Bu durumun Subi Resifi yakınlarındaki Filipinli personeli tehlikeye attığı belirtildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

