Filipinler ve ABD ortak tatbikatı başlattı

Filipinler ve ABD, her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" ortak askeri tatbikatının ikinci ayağı olan "Balikatan"ı başlattı.

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin (AFP) X hesabından yapılan açıklamada, tatbikatın başlangıcı için düzenlenen törene, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Loss Carlson, Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner ve çok sayıda yetkilinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Balikatan" tatbikatının, gerçekçi eğitim senaryoları aracılığıyla iki ordu arasında ortak operasyon kabiliyetini geliştirme amacında olduğu ve ABD ile Filipinler'in bölgesel barış ve güvenliğe "bağlılığını" gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada General Brawner'ın, törende yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Buna göre, Brawner, orduların hazır olması yoluyla bölgesel barış ve istikrara ulaşmanın önemini vurgulayarak, bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Balikatan'ın AFP'nin "savunmaya, yanıt vermeye ve liderlik etmeye hazır olduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Filipinler ile ABD arasında her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" askeri tatbikatının, 24 Mart'ta başlayan "Salaknib" ayağı 11 Nisan'da sona ermişti.

ABD ve Filipinler, her yıl SABAK ortak askeri tatbikatını düzenliyor. Yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan ise "omuz omuza" anlamına geliyor. Çin, bu tatbikata tepki gösteriyor.