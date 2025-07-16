Filistin'den AB'ye Acil Eylem Çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den AB'ye Acil Eylem Çağrısı

16.07.2025 02:58
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Filistin, AB'den Gazze'deki savaşı durdurmasını ve iki devletli çözümü desteklemesini istedi.

Filistin, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki imha savaşını durdurmak ve iki devletli çözüm sürecini desteklemek amacıyla "acil eylem" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Brüksel'de düzenlenen AB-Güney Komşuluk Bölgesi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Ağabekyan, AB'yi, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasını sağlamaya ve iki devletli çözüm doğrultusunda siyasi süreci desteklemeye çağırdı.

"Uluslararası hukuk ve insani hukuk ilkeleri açıkça ihlal ediliyor. Kurallara dayalı uluslararası düzen sarsılıyor, bölgesel ve küresel istikrar ciddi biçimde tehdit altında." diyen Ağabekyan, Gazze'de yaşananların ancak "soykırım" olarak tanımlanabileceğini vurguladı.

Ağabekyan, Filistin halkının, etnik temizlik hedefi taşıyan acımasız bir saldırı altında olduğunu belirterek, yardımların asla "halkın acısını derinleştiren bir araç" olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler, UNRWA ve diğer insani yardım kuruluşlarına verilen desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te durum

Ağabekyan, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki durumun ciddiyetine de dikkati çekerek, Batı Şeria'nın 900'den fazla askeri kontrol noktasıyla fiilen bölündüğüne, özellikle kuzeydeki kamplara yönelik İsrail saldırılarının yol açtığı yıkıma vurgu yaptı.

Kudüs'ün ve kutsal mekanların "en çirkin ilhak ve Yahudileştirme uygulamalarına" maruz kaldığının altını çizen Ağabekyan, büyük yerleşim bloklarıyla Filistinli mahallelerin birbirinden koparıldığını söyledi.

Filistin ekonomisine baskı

Ağabekyan, Filistin devlet kurumlarının da sistematik olarak hedef alındığını, İsrail'in yasa dışı şekilde Filistin'e ait vergi gelirlerine el koyduğunu ve bu durumun halkına hizmet etme kapasitelerini ciddi şekilde engellediğini dile getirdi.

AB'ye seslenen Ağabekyan, "İsrail'in, bölgesel istikrar için hayati öneme sahip olan bu fonları serbest bırakması için nüfuzunuzu derhal kullanın." dedi.

Filistin'in vergi gelirleri, İsrail üzerinden veya İsrail'in kontrolündeki sınır kapılarından Filistin'e ithal edilen ürünlerden toplanıyor.

İsrail bu vergileri Filistin Yönetimi adına toplamakla yükümlü olsa da yıllardır çeşitli gerekçelerle kesintilere gidiyor.

Son hesaplamalara göre kesilen toplam miktar yaklaşık 2,45 milyar dolara ulaştı.

Gazze'de ölü sayısı ile Batı Şeria'daki baskılar artıyor

Filistin makamlarına göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırıları sonucunda şimdiye kadar en az 999 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 binden fazla kişi tutuklandı.

Gazze Şeridi'nde ise İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle yürüttüğü saldırılarda, savaş suçu ve soykırım kapsamına giren eylemlerde bulunmakla suçlanıyor.

Bu süreçte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 197 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 10 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce insan zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

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