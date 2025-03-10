Filistin'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Filistin'den İsrail'e Sert Tepki

Filistin Dışişleri, İsrail'in Gazze'ye elektrik kesimini soykırım olarak kınadı ve uluslararası yardım çağrısı yaptı.

10.03.2025 19:16
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin elektriğini kesme kararını ve yardım girişlerini engellemesini kınayarak, bu adımı "soykırım, tehcir ve ilhak suçlarında ısrar" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Enerji Bakanlığının Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu adım, Gazze'deki soykırım, tehcir ve insani felaketi derinleştirmektedir." denildi.

İsrail'in insani yardımların 2 milyondan fazla Filistinliye ulaşmasını engellediği hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "etnik temizliğin en vahşi şekillerinin" uygulandığı vurgulandı.

Bakanlık, Cenin ve Tulkerim kentleri ile mülteci kampları başta olmak üzere, Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçleri tarafından uygulanan "sistematik yıkım, tehcir ve ilhak" suçlarını da kınadı.

Açıklamada, uluslararası çifte standartların ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmamasının, İsrail'i yasa dışı eylemlerini artırmaya teşvik ettiğine işaret edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Filistin halkına acil koruma sağlanması, insani yardım ulaştırılması ve İsrail hükümetinin işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması için harekete geçmeye çağırdı.

İsrail, Gazze'ye elektrik tedarikini kesme kararı almıştı

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de dün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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