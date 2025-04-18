Filistin Destek Toplantısı Yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısının amaçlanan hedefler doğrultusunda tamamlanarak Filistin davası için önemli kazanımlara vesile olmasını temenni etti.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarının, katliam boyutlarını aşan bir soykırıma dönüştüğünü dile getiren Kurtulmuş, gelinen noktanın İsrail ve Filistin davası açısından farklı gelişmeleri ortaya çıkardığını kaydetti.

Kurtulmuş, bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde alınan kararların, dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu gösterdiğini, ayrıca İsrail'in katliamlarına karşı kurulan insanlık cephesinin yeryüzünde Filistinlilere destek veren ülkelerin ve insanların varlığını artırdığını söyledi.

İsrail'in en büyük gücünün ne askeri kabiliyeti ne teknolojisi ne uluslararası finans çevreleri ve medya üzerindeki hakimiyeti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İslam ülkelerinin dağınıklığı, parçalanmışlığı, inisiyatifsizliği ve kararsızlığının İsrail'in en büyük gücü olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte insanlıktan ve vicdandan yana olan ülkelerin bir araya getirilmesiyle Filistin davasına verilen desteğin artırılacağını dile getiren Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun sadece Müslüman ülkelerin değil bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir araç olabileceğini ifade etti.