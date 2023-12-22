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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Putin ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmanın yollarını görüştü. Abbas, İsrail'in saldırganlığını durdurmanın ve sivilleri ölüm ve yıkımdan kurtarmanın önemine vurgu yaparken, Putin ise Filistin halkını destekleyeceğini ve siyasi çözümün hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Putin ile görüştü
22.12.2023 - 18:06,
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmanın yollarını görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ile Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırganlığı durdurmanın ve sivilleri İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ölüm ve yıkımdan, soykırım savaşından ve bombalanmaktan kurtarmak için tam ve acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye gönderilen yardımların artırılmasını isteyen Abbas, bölgeye su, elektrik ve yakıt girişinin sağlanmasını, halkın göçe zorlanmasının engellenmesini istedi.

Abbas, Rusya'nın Filistin'e uluslararası alanda verdiği destekten ve bir sahra hastanesi kurulması kararı dahil Gazze'ye yaptığı insani yardımlardan dolayı Putin'e teşekkür etti.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki baskıcı uygulamalarının durdurulması için "müdahale edilmesi gerektiğini" söyledi.

Gazze'deki duruma ilişkin Abbas, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşgalci İsrail'in Gazze'yi veya Gazze'nin bir kısmını bölme planlarının kabul edilmesi veya ele alınması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Abbas, Filistin'in, Birleşmiş Milletlere (BM) tam üye olmasına, bölgede siyasi çözümün belirli bir sürede gerçekleştirilmesi için uluslararası garantilerle bir barış konferansı düzenlenmesine, Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere Batı Şeria'da kaynaklara ve uluslararası sınır kapılarına hakim Filistin hükümeti kurulmasına ilişkin siyasi vizyonunu yineledi.

Bölgede barış ve güvenliğin yalnızca iki devletli çözümle gerçekleşebileceğinin altını çizen Abbas, "Çünkü tüm askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısız olduğu kanıtlandı ve bölgede güvenlik ve istikrar sağlanmayacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkesinin Filistin halkını, uluslararası meşruiyet kapsamında bağımsız Filistin devletinde özgürlüğünü ve istiklalini kazanana kadar destekleyeceğini belirtti.

Putin, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının, bölgeye yardımların ulaştırılmasının ve siyasi çözümün hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yardımlara ilişkin ise Putin, Gazze'ye yakın zamanda bir Rus sahra hastanesinin kurulması için temasların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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