Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası bir barış konferansının tertip edilmesi ve bir yol haritasının kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu çabalar bağlamında, biz Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz." dedi.
Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yanı sıra işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria'da da "pervasızca saldırılarına devam ettiğini" aktaran Abbas, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da sürdüğünü söyledi.
Uluslararası bir barış konferansının tertip edilmesi ve bir yol haritasının kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Abbas, "Bu çabalar bağlamında, biz Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz." diye konuştu.
Abbas, "Filistin halkının Gazze'den ve Batı Şeria'dan tehcir edilmesini kabul etmiyoruz. İsrail ise yakıp yıkarak bu projesini hayata geçirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"Gazze, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir şekilde işgal devletinin planlarının kabulü mümkün değildir." diyen Abbas, Filistin devletinin "bölünemeyeceğini" vurguladı.
Abbas, "Barış ve güvenlik İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür" diyerek, İsrail işgalinin sonlanması yoluyla bölgede "güven, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin sağlanabileceğine" dikkati çekti.
(Bitti)
Son Dakika › Güncel › Filistin Devlet Başkanı Abbas: Türkiye'nin barış çabalarındaki rolü önemli - Son Dakika
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