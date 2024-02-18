Filistin Devlet Başkanlığı: Bağımsız Filistin Devleti, çözüm ve istikrarın anahtarıdır

Filistin Devlet Başkanlığı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin bölgedeki çözüm ve istikrarın anahtarı olduğunu açıkladı.
Filistin resmi haber ajanı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin bir Filistin devletinin kurulmasını reddeden yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ebu Rudeyne, "Herkes şunu bilmelidir ki Kudüs ve Filistin çözümün anahtarıdır ve bölgenin geleceğini ve istikrarını şekillendirmektedir. Filistin Devleti, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmadan, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin topraklarında bağımsızlığını somutlaştırmadan ve yerinden edilme ve soykırım suçlarına karşı Filistin-Arap ortak duruşu olmadan, bölge ateş altında kalmaya devam edecek, sürekli çatışma ve bitmeyen savaşlar içinde olacak." dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) tasfiye girişimleri ile Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalara dikkati çeken Ebu Rudeyne, bu bağlamda oluşan bölgesel ve uluslararası kargaşa karşısında Arap dünyasının ortak çabalarının artırılması çağrısında bulundu.
Ebu Rudeyne, İsrail saldırılarını ve yürüttüğü savaşı durdurmak için uluslararası ortak tavrın geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu saldırı ve savaşın sürmesinin ulusal Arap, bölgesel ve uluslararası güvenliği etkileyeceği uyarısında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabineye sunduğu uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle kabul edilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti.
Blinken, İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerektiğini vurgulamıştı.
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