Filistin'e Destek Mitingi Üsküdar'da

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Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla, Filistin'e destek vermek amacıyla 6 Ekim'de Üsküdar Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırım, bir yılını doldurdu.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında birçok STK, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek, direnişi selamlamak ve Aksa Tufanı Operasyonu'na destek vermek amacıyla mitingde bir araya gelecek.

Üsküdar Meydanı'nda 6 Ekim'de "Gazze 365 gündür direniyor" ve "Sabır, savaş, zafer" sloganlarıyla gerçekleştirilecek mitingde, direnişin ve sabrın gücü vurgulanarak, Filistin'e destek verilecek.

Mitingde, Gazze halkının mücadelesine dair önemli mesajlar da konuşmalar, şiirler ve ezgiler yoluyla paylaşılacak.