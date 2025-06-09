Filistin Eylem Komitesi'nden Protesto - Son Dakika
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Filistin Eylem Komitesi'nden Protesto

09.06.2025 21:50
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Eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemiye saldırısını protesto etti.

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Filistin Eylem Komitesi akşam saatlerinde Tünel'de bir açıklama yaptı. Sicilya'dan denize açılan ve ablukayı yararak Gazze'ye temel gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışan Madleen gemisine İsrail güçlerinin operasyon düzenleyip gemideki gönüllüleri zorla götürmesini protesto eden eylemciler, Mersin Limanı'na yanaşan Vela isimli geminin yüküne de el konulmasını ve soruşturma açılmasını istedi. Eylemciler, "Türkiye limanlarının siyonist şirketlere hizmet vermesini, soykırıma askeri ve lojistik destek sunmasını kabul etmiyor. Yetkililere sesleniyoruz: Daha fazla soykırımın parçası olmayın! Soykırımcı İsrail'e tam ambargo ilan edin!" dedi.

"Madleen'e Özgürlük, Soykırım Gemisi VELA'ya Ambargo!" pankartı açarak Tünel Meydanı'nda bir eylem gerçekleştiren Filistin Eylem Komitesi Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken İsrail güçlerinin operasyon düzenlediği gönüllülere destek verdi. Filistin Eylem Komitesi adına yapılan açıklamada "Irkçı ve sömürgeci bir şiddet aygıtı olan İsrail, uluslararası düzenin kanatları altında 77 yıldır parça parça işgal ettiği Filistin'i artık tamamen yutmak istediğini gizlemiyor. 20 aydır devam eden soykırım saldırılarında artık sayıların yetişemediği kadar Filistinli yasaklı silah ve bombalarla katledildi. ABD emperyalizminin sınırsız desteği ve himayesinde gerçekleştirdiği bu vahşi saldırıların yanında işgal devleti, son 98 gündür Gazze'ye gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların girişini tamamen engelleyerek 2 milyondan fazla Filistinliyi Gazze'yi terk etmeye zorluyor" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Madleen gemisine baskın düzenleyip gönüllüleri kaçırarak tüm dünyaya soykırımcı karakterini bir kez daha gösterdi"

"Filistin halkı 77 yıldır olduğu gibi, en ağır saldırılara ve açlık savaşına göğüs gerdiği bu günlerde de kendi toprağında özgür bir halk olarak yaşama iradesini terk etmiyor. Filistin halkının dostları da soykırım saldırılarına ve ablukaya karşı devletlerin ve uluslararası kurumların alamadığı inisiyatifi almaya ve Filistin intifadasını dünyanın her köşesine taşımaya kararlı. Geçtiğimiz hafta Filistin dostu 12 gönüllüyle Sicilya'dan denize açılan ve ablukayı yararak Gazze'ye temel gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışan Madleen gemisi bu kararlılık ve ısrarın en yakın örneği. Gazze'ye ulaşmasına birkaç saat kala, işgal ordusu Madleen gemisine baskın düzenleyip gemideki gönüllüleri kaçırarak tüm dünyaya soykırımcı karakterini bir kez daha gösterdi. Ancak Madleen gemisi, dünya halklarından toplayıp yelkenine doldurduğu Filistin'le dayanışma ruhunun işgalcilerin laneti olmaya devam edeceğini ortaya koydu.

"Vela gemisinin yüküne el konularak soruşturma açılmalı"

Akdeniz'in bir köşesinde soykırımcı İsrail'le ablukayı kırmaya çalışan Filistin dostları karşı karşıya gelirken, aynı saatlerde Vela adlı bir gemi, askeri üretimde kullanması için soykırımcı İsrail'e taşıdığı yüzlerce ton çelikle Mersin Limanı'na yanaştı. Bu geminin taşıdığı çelik; Gazze'yi daha fazla yıkmak ve daha çok Filistinliyi hayattan koparmak için üretilen bombalara ve mermilere dönüşecek. Savcılık ve liman başkanlıklarına yapılan başvurulara rağmen bu gemi yoluna devam ederse Türkiye'nin soykırımdaki ortaklığı tescillenmiş olacaktır. Bu nedenle derhal Vela gemisinin taşıdığı yüke el konularak soruşturma açılmalı ve soykırıma doğrudan ya da dolaylı destek artık durdurmalıdır!

Filistin halkının dostları olarak bizim rotamız Madleen gemisinin rotasıdır. Sözlerimizin Türkiye halkının büyük çoğunluğu tarafından benimsendiğini biliyoruz. Bu ülkedeki insanlar; bu topraklardan soykırıma petrol taşınmasını istemiyor, Türkiye limanlarının siyonist şirketlere hizmet vermesini, soykırıma askeri ve lojistik destek sunmasını kabul etmiyor. Yetkililere sesleniyoruz: Daha fazla soykırımın parçası olmayın! Soykırımcı İsrail'e tam ambargo ilan edin!"

Tünel'den Şişhane'ye yürüyüş

Eylem sırasında "NATO'dan çıkılsın Kürecik kapatılsın", "Limanları kapat, ilişkiyi kes", "Yaşasın küresel intifada" sloganları atıldı. Eylemciler Filistin bayrağı açarak Tünel'den Şişhane Meydanı'na bir yürüyüş de gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Filistin Eylem Komitesi'nden Protesto - Son Dakika

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