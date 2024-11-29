Filistin İçin Dayanışma Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin İçin Dayanışma Eylemi

Filistin İçin Dayanışma Eylemi

Ankara’da Filistin Dayanışma Platformu, Cuma namazı sonrası İsrail’i protesto etti.

29.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.

Filistin bayrağı ile " Gazze'de insanlar değil, insanlık katlediliyor" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Duymaz, 29 Kasım'ın her yıl utanç takvimindeki bir nişane olarak önlerine geldiğini belirtti.

Bunca zulme rağmen büyük bir iman ve inançla mücadelelerini sürdüren Gazze halkını selamladıklarını ifade eden Duymaz, şunları kaydetti:

"Siyonist terör örgütü İsrail karşısında aciz kalan tüm yapıları, tüm örgütleri, tüm kurumları sorgulayalım. Zulme karşı kenetlenip tavır koyalım. Eylemlere ve boykota destek verelim. Sessiz kalmanın vebalinden korkalım. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak, bu vebalin ağırlığı altında ezilmemek için, zulmü anlatmaya, bir sivil direniş cephesi oluşturarak mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Tüm Müslümanları bu direniş cephesinde yer almaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından Filistin halkı için dualar edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, ankara, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin İçin Dayanışma Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
21:51 Real Madrid’in takım otobüsü kaza yaptı Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
21:39 Ünlü şarkıcı Bayhan’ın acı günü Babası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin İçin Dayanışma Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.