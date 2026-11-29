Filistin yönetimi, İsrail'in engellerini kaldırması ve gerekli koşulların sağlanması halinde Eylül 2027'de yapılması planlanan yasama ve devlet başkanlığı seçimlerini 2027'nin ilk yarısına çekmeye hazır olduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerin öne alınabilmesi için İsrail'in seçim sürecinin önündeki engelleri kaldırması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, seçimlerin Filistin halkının demokratik hakkı ve ulusal bir yükümlülük olduğu, ertelenmesinin bu konudaki taahhütlerden vazgeçildiği anlamına gelmediği ifade edildi.

Filistin yönetiminin yasama ve devlet başkanlığı seçimlerini Eylül 2027'de eş zamanlı düzenleme taahhüdünü yineleyen Bakanlık, gerekli koşulların sağlanması ve İsrail'in engellerini kaldırması halinde seçimlerin tarihini 2027'nin ilk yarısına çekmeye hazır olduğunu kaydetti.

Açıklamada, erteleme kararının Filistin halkının içinde bulunduğu olağanüstü koşullar ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil, özgür ve adil seçim yapılmasını engelleyen kısıtlamaları nedeniyle alındığına işaret edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi ile uluslararası istikrar gücü ve Filistin polisinin bölgede konuşlandırılamamasının seçimlerin önündeki başlıca engeller olduğu vurgulandı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşaması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının uygulanmamasının da seçim sürecinin önündeki engeller arasında yer aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile İsrail ordusunun baskınlarının artması, 1000'den fazla kontrol noktası ve askeri kapının bulunması, Filistin'e ait vergi gelirlerine el konulmasının sürmesi ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılımının güvence altına alınmaması da diğer engeller arasında sıralandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) seçimlerin düzenlenmesini kolaylaştırmak amacıyla İsrail hükümetiyle çalışma ve seçimleri gözlemlemek üzere heyet gönderme taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yıl sonundan önce Filistin'e seçim uzmanlarından oluşan bir heyet gönderilmesi önerisini kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, heyetin seçim hazırlıklarını takip etmek ve karşılaşılan engelleri değerlendirmek üzere her 6 haftada bir Filistin'i ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Seçimler için kusursuz koşulların oluşturulmasının değil, özgür, adil ve kapsamlı seçimlerin yapılmasını sağlayacak asgari güvencelerin temin edilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in dayattığı engellerin kaldırılması için siyasi ve fiili çaba gösterme çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 10 Ekim'de yayımladığı kararnameyle, cumartesi günü yapılması planlanan yasama seçimleri ile 2027'nin başında düzenlenmesi öngörülen devlet başkanlığı seçimlerini 11 Eylül 2027'ye ertelemiş ve iki seçimin eş zamanlı yapılmasına karar vermişti.

Belçika, Lüksemburg, Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç, Polonya ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yayımladıkları ortak açıklamada, Abbas'ın seçimleri erteleme kararından derin üzüntü duyduklarını bildirerek devlet başkanı ve yasama seçimlerini 2027'nin ilk çeyreğinde düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Filistin yönetimi ise erteleme kararını İsrail'in çıkardığı engellere ve uygun siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerekliliğine dayandırmıştı.

Filistin'de son meclis seçimleri Ocak 2006'da yapılmıştı.