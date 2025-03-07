Filistin-İsrail Görüşmeleri

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi güçlendirme çabalarını ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlalleri görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Genel Sekreter Şeyh'in Ramallah'taki ofisinde gerçekleşen görüşmede, iki taraf Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede iki taraf, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddettiklerini belirterek, Filistin topraklarının birliğinin önemini vurguladı.

Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner, Almanya'nın Filistin halkına ve Gazze'de ateşkes anlaşmasının güçlendirilmesi çabalarına tam destek verdiğini dile getirdi.

Plötner, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayabilecek tek seçenek olan iki devletli çözüm temelinde, adil ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için çalışılması gerektiğini bildirdi.