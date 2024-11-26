Filistin Oku Etkinliği Düzenleniyor

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Bağımsız yayınevleri, şairler, yazarlar ve çevirmenlerden oluşan bir koalisyon, Filistin ve Lübnan'la dayanışma için "Filistin Oku" etkinliği düzenleyecek.

Katılımcıların ve dinleyicilerin çevrim içi ortamda buluşacağı etkinlik, 29 Kasım'da 17.00'de, 30 Kasım'da da 15.30'da gerçekleştirilecek.

Her yıl düzenlenen etkinlik, şiirin sınır tanımadığını ve ifade özgürlüğünün sesi olabileceğini hatırlatmayı amaçlıyor.

Filistin'deki şairlerin de yer alacağı etkinlikte, katılımcılar kendi dillerinde şiirler paylaşarak, ateşkes çağrısında bulunacak.

Etkinliğin Türkiye programını New York merkezli Pinsapo Press'in kurucularından Öykü Tekten hazırlayıp sunacak.

Katılımcılar arasında Selim Temo, Betül Dünder, Nur Saka, Gonca Özmen, Nilay Özer, Mehmet Said Aydın, Aslı Serin, Nergihan Yeşilyurt, Zeynep Arkan, Pelin Özer, Asuman Susam, Betül Tarıman ve Yelda Karataş yer alıyor.

Etkinlik, Pamenar Press adlı YouTube kanalında yayınlanacak.