Filistinli 2 kardeş İsrail ateşinde öldü, bir kişi yaralandı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri civarındaki silahlı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle Filistinli 2 erkek kardeşin öldürdüğünü, bir kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin yönetiminin İsrail ile ilişkilerini yöneten Sivil İşler İdaresi, Muhammed Ali Zevahira (26) ve Kazım İsa Zevahira'nın (31) "İsrail ateşinde" öldürüldüğünü, aynı noktada Ahmed Azzam el-Vahş'ın da yaralandığını aktardı.

İsrail ordusunun, gün içinde Zevahire kardeşlerin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Tamir beldesine baskın düzenleyerek iki kardeşin babasını ve bazı Filistinlileri sorgulamak üzere gözaltına aldığı da kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi çevresindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü, 2'si ağır, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinlilerin trafik sıkışıklığında araçlarından inerek uzun namlulu tüfeklerle etrafa ateş açtığı öne sürülen haberde, "saldırıya karıştıkları" iddia edilen 3 kişinin bölgedeki silahlı Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateşle öldürüldüğü aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.