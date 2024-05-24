Filistinli akademisyen: Öğrenci eylemleri Gazze algısını değiştiriyor - Son Dakika
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Filistinli akademisyen: Öğrenci eylemleri Gazze algısını değiştiriyor

Filistinli akademisyen: Öğrenci eylemleri Gazze algısını değiştiriyor

Filistinli akademisyen Issa Baraijia, ABD, Avrupa ve Türkiye'deki üniversitelerde öğrencilerin yaptığı eylemlerin, Gazze konusundaki algıyı değiştirdiğini belirtti. Baraijia, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin durumunu anlattı ve dünya genelindeki tepkilerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin ve Kudüs konusunda önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

24.05.2024 12:42
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Filistinli akademisyen Issa Baraijia, ABD, Avrupa'daki birçok ülke ve Türkiye'deki üniversitelerde öğrencilerin yaptığı eylemlerin, Gazze konusundaki birçok algının değişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Filistin'den 2016 yılında Türkiye'ye gelen ve Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Baraijia, aynı üniversitede "Temel İslam Bilimleri Alanı"nda doktorasını tamamladı.

Atatürk Üniversitesinde göreve başlayan Baraijia, AA muhabirine, Gazze'ye yönelik saldırılarını her geçen gün artıran İsrail askerleri tarafından arkadaşlarının esir alındığını ve 2 kuzeninin şehit olduğunu anlattı.

Batı Şeria'da yaşayan ailesini kaybetmenin endişesini yaşayan Baraijia, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'de yaşanan olaylar, aslında 7 Ekim'den itibaren başlayan olaylar değil. Daha önceden başlayan ve devam eden olaylardır. Filistin karşılık gösterdiği için bu olaylar duyulmaya başlandı. 7 Ekim'den önce de Filistinliler şehit düşüyordu, tutuklanıyordu ve her gün Filistin toprakları ele geçiriliyordu. Ancak bu tarihten sonra olaylar dünyaya yansıdı. Olaylar sadece Gazze'de değil, aynı zamanda Batı Şeria'da yaşanıyor. Burada 2 kuzenim şehit oldu."

"Filistin ve Kudüs, tüm Müslümanların meselesidir"

Tüm dünyanın gözü önünde büyük bir katliamın yaşandığını vurgulayan Baraijia, "Gazze olayında özellikle ABD ve Batılı ülkelerin gerçek yüzü ortaya çıktı. Arkadaşlarımdan tutuklu olan var. 2019 yılından sonra Filistin'e dönemedim. Ailemle sadece sosyal medya üzerinden görüşüyorum. Onların durumu da tüm Filistinliler gibi zor. 7 Ekim'den itibaren dışarı çıkamıyorlar ve tüm yollar kapandı." diye konuştu.

Baraijia, dünya genelinde duyarlı tüm kesimlerin İsrail'e tepkili olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa ve Türkiye'de öğrencilerin üniversitelerde başlattığı eylemler çok önemli. Bu eylemler, siyonizmin yarattığı algıyı düzelten bir olaydır. Bu eylemler gerçekten çok müthiş bir harekettir. Üniversitelerde açılan çadırları ziyaret ediyorum. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde sempozyumlar, paneller düzenleniyor, kamplar ve çadırlar kuruluyor. Hepsi Filistin'i daha iyi anlamak adına yapılıyor. Filistin ve Kudüs, tüm Müslümanların meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs tüm Müslümanlar içir önemli bir yerdir. Müslümanların simgesidir. Orayı tanımak tüm Müslümanların görevidir. Türkiye bu konuda önemli bir görev üstlendi. İsrail saldırıları ile sadece toprak işgali değil, fikri bir felaket de yaşıyoruz."

Kaynak: AA

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