Filistinli lider, Biden'ın ateşkes önerisini başarısızlık olarak değerlendirdi - Son Dakika
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Filistinli lider, Biden'ın ateşkes önerisini başarısızlık olarak değerlendirdi

Filistinli lider, Biden\'ın ateşkes önerisini başarısızlık olarak değerlendirdi

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini savaşın hedeflerine ulaşmadaki başarısızlık olarak değerlendirdi. Bergusi, İsrail'in saldırganlığının başarısız olduğunu ve önerinin bu başarısızlığı kabul ettiğini belirtti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerindeki manevralarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Biden'ın önerisinde ise İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilme ve esirlerin serbest bırakılması gibi maddeler bulunuyor.

01.06.2024 14:15
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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini duyurmasını, savaşın hedeflerine ulaşmadaki "başarısızlığın" kabulü olarak değerlendirdi.

Bergusi, Biden'ın öneriyi duyurmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Biden'ın açıkladığı İsrail-ABD önerisi, İsrail saldırganlığının etnik temizlik, direnişin kökünü kazıma, Gazze Şeridi üzerinde kontrol kurma ve rehineleri zorla kurtarma hedeflerinin başarısızlığının kabulünü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes müzakerelerindeki manevralarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapan Bergusi, "savaşın tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yok ettiği her şeyi yeniden inşa etmesi konularında ısrarcı olunması gerektiğini" vurguladı.

Bergusi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi yapılması gereken Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin birliğini sağlamak, İsrail'in planlarını engellemek ve özgür demokratik seçimlere hazırlanmak için birleşik bir Filistin ulusal liderliğinin ve geçici bir ulusal uzlaşma hükümetinin oluşturulmasıdır."

Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının beklendiğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanlığı ise "tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olunacağını" bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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