Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını duyurdu. Toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Toplantıda, bölgemizdeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır."

Komite; Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temeller, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit etmiştir.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektikçe kararlılıkla uygulanacağını vurgulamıştır."