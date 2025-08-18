Fındık Bahçesinde Mermi Yaralaması

ORDU'da fındık bahçesinde sırtına yorgun mermi isabet eden Onur H. (15), yaralandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bahçede fındık toplayan Onur H., bir anda yere yığıldı. Sırtından kan geldiğini gören yakınları, Onur H.'yi Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sırtına yorgun mermi isabet ettiği iddia edilen Onur H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.