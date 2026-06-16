Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49\'luk ortaklık gündemde

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan merkezli petrol devi Saudi Aramco ile enerji alanında ortaklık, ticari iş birliği ve stratejik yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler yürüttüklerini açıklamıştı. Görüşmelerin merkezinde, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji ile bu şirketin çatısı altında faaliyet gösteren TotalEnergies, M Oil ve Türk Petrol markaları bulunuyor.

ORTAKLIK GÜNDEMDE

Doğan, şirketin tamamının satışı ya da tüm hisselerinin devrinin gündemde olmadığını vurgulamış, belirli oranda ortaklığa ya da hisse devrine kapıyı açık bırakmıştı.

Akaryakıt sektöründen güvenilir kaynaklar, Saudi Aramco'nun planlanan ve görüşmeleri süren yatırım için kısa süre önce İstanbul'a çıkarma yaptığını söyledi. Kaynaklar, Aramco'nun, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'nin yüzde 49'una ortak olabileceğini belirterek, "Görüşmelerle ilgili sızan bilgelere göre yüzde 49 ortaklık gündemde. Tabii, hangi oranda ortaklık söz konusu olacak? Görüşmeler nasıl sonuçlanacak? Bu soruların yanıtlarını ileriki günlerde göreceğiz" dedi.

1000'İ AŞKIN BAYİ VAR

GüzelEnerji; Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin metreküp kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerine sahip. Şirket'in, İzmir Çiğli'de de madeni yağ fabrikası bulunuyor.

GüzelEnerji'nin internet sitesindeki verilere göre şirket, 1000'i aşkın istasyon ağıyla hizmet veriyor. GüzelEnerji, motorinde yüzde 8,54, benzinde yüzde 7,47 pazar payıyla sektörde 4. sırada yer alıyor.