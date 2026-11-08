Fine Gael'in İrlanda birleşme planında ilk yıl maliyeti 25 milyar avroya çıkabiliyor - Son Dakika
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Fine Gael'in İrlanda birleşme planında ilk yıl maliyeti 25 milyar avroya çıkabiliyor

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Fine Gael'in hazırladığı İrlanda birleşmesi planı, ilk yıl maliyetinin 25 milyar avroyu bulabileceğini, ilk 25 yılda ise 41 milyar avroyu aşacağını öngörüyor. Seçilecek model ve İngiltere ile anlaşma, ilk yıl maliyetini 3,2 ile 25 milyar avro arasında değiştirebilir.

İrlanda'da hükümet ortağı Fine Gael Partisi tarafından hazırlanan ayrıntılı "İrlanda'nın birleşmesi" planına göre, birleşmenin ilk yıl maliyetinin 25 milyar avroyu (yaklaşık 1,4 trilyon lira) bulabileceği, ilk 25 yılda ise 41 milyar avroyu (yaklaşık 2 trilyon lira) aşacağı tahmin ediliyor.

Fine Gael, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesinin maliyetini ele alan bir plan taslağı hazırladı.

Buna göre, en iyimser tahminlerde Ada'nın birleşmesinin İrlanda Cumhuriyeti'ne maliyetinin en az 3,2 milyar avro (yaklaşık 178 milyar lira) olacağı belirtildi.

Ancak birleşme maliyetlerinin ilk yılda 25 milyar avroyu bulabileceği öngörüsünün de paylaşıldığı planda, ilk 25 yılda bu maliyetin 41,2 milyar avroya yaklaşacağı tahmini de yapıldı.

Birleşme sürecinin yürütülmesi için başbakan yardımcısına bağlı bir birim oluşturulması ve birleşme maliyetlerinin karşılanması için varlık fonu oluşturulması teklifi de yapılan planda maliyet hesaplarında İngiltere hükümetiyle yapılacak anlaşmanın belirleyici olduğunun da altı çizildi.

Birleşik İrlanda için "merkezi", "federal", "kontrollü entegrasyon" ve "yüksek maliyet" adları verilen 4 modelin ortaya konduğu planda, İngiltere hükümetinin emeklilik yükümlülükleri ve borç faizlerini üstlenip üstlenmeyeceğine göre farklı projeksiyonlar da sunuldu.

Federal modelde Kuzey İrlanda'nın seviyesinin 20 yıl içinde İrlanda'yla eşitlenmesinin öngörüldüğü, bu sistemin Ada'ya yıllık 500 milyon avroya mal olacağı aktarıldı.

Kuzey İrlanda'daki sosyal yardımlar ve ücretlerin birleşmenin ilk gününde İrlanda seviyesine çıkarıldığı "yüksek maliyet" senaryosunda ise yıllık maliyetin 1 milyar avroyu bulacağı tahmini yapıldı.

Kontrollü entegrasyonun 15 yıllık bir süreci kapsayacağı kaydedilen planda, bu senaryonun da İrlanda Cumhuriyeti'ne maliyetinin 1,5 milyar avroluk yatırıma ek olarak yıllık 250 milyon avro olacağı belirtildi.

Planda seçilecek model ile İngiliz hükümetiyle yapılacak anlaşmanın birleşme maliyetini ilk yılda 3,2 milyar avro ile 25 milyar avro arasında değiştireceği ifade edildi.

Hükümet ortağı Fine Gael'in lideri ve Başbakan Yardımcısı Simon Harris, plana ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor sorular sormaya, sınamalarla karşılaşmaya ve gelecekte zorunlu olacak planlamaları yapmaya hazır olmalıyız." dedi.

Ada'nın geleceğiyle ilgili tartışmaların yoğunlaştığını söyleyen Harris, "Barış ve uzlaşı hiçbir zaman garanti değildir. Fine Gael için İrlanda'nın birliği hiçbir zaman anayasal düzenlemeler yapmak ya da görünmez sınırları kaldırmaktan ibaret olmadı. Birleşme insanları bir araya getirmeli, güven oluşturmalı, tüm topluluk, gelenek ve kimlikler için ortak bir gelecek oluşturmalıdır." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, 3 Kasım'da İrlanda ile Kuzey İrlanda'nın birleşmesiyle ilgili çalışmalar yürütecek "Gelecek Araştırmaları Girişimi" adında bir oluşumu hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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