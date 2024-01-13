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Finike'de palmiye ağacına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Finike'de palmiye ağacına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, Hasyurt Mahallesi Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan diğer iki kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Finike\'de palmiye ağacına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
13.01.2024 - 21:17,  Güncelleme: 21:17
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Antalya'nın Finike ilçesinde refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ü.C'nin kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Finike'de palmiye ağacına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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