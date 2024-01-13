Finike\'de palmiye ağacına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ü.C'nin kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.