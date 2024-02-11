Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Alexander Stubb önde - Son Dakika
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Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Alexander Stubb önde

Finlandiya\'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Alexander Stubb önde

Finlandiya'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, eski Başbakan Alexander Stubb, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önünde yer alarak yarışı önde tamamladı. Stubb oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı. Seçim ikinci tura kalmıştı çünkü hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamamıştı.

11.02.2024 23:07
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Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb'ın yarışı önde tamamladığı bildirildi.

YLE haber ajansına göre, 2. turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı eski Başbakan Stubb, yarışı, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önünde bitirdi.

Stubb oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

Kaynak: AA

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Alexander Stubb, Finlandiya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Alexander Stubb önde - Son Dakika
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