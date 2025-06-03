Firari Hükümlü Havza\'da Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ş. (33) isimli yakalandı.
Ş.Ş, işlemlerinin ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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