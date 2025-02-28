Firari Hükümlü Karasu'da Yakalandı

Sakarya'da hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Karasu ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z'nin (63) arama kaydı sisteme girildikten 1 dakika sonra, bulunduğu yer Karasu Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edildi.
Düzenlene operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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