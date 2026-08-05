Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı

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Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Muş'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı - Son Dakika

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