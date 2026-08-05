Firari Hükümlü Muş'ta Yakalandı
Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Muş'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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