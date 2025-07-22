Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin (40), Salıpazarı ilçesinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Salıpazarı'nda Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?