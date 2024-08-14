Firari hükümlü saman balyaları arasında yakalandı

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AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde 5 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.C.A., bir evin bahçesinde saman balyaları arasında gizlenirken jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 'esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.A.'nın Çobanlar'da saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler M.C.A.'nın saklandığı eve baskın yaptı. Bahçe kısmındaki saman balyaları arasında kendisine yer yapan M.C.A. gizlendiği yerde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A. tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

HABER- KAMERA: İlyas Kaan TAYTAK