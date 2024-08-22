Firari hükümlü Samsun'da yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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