Firari Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan operasyonda "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.