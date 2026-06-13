Tokat'ın Turhal ilçesinde, hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 8 ayrı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A, teknik ve fiziki takip sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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