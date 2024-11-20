Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Şahin K'nin saklandığı ikameti belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. İkamette yapılan aramada sahte kimlik ve 470 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şahin K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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