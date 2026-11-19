(ANKARA) - İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ve gönüllü akademisyenler ile öğrencilerin çalışmalarıyla faaliyet gösteren Bilimler Köyü'nün, arazi tahsisinin iptal edilmesi ve yeni işbirliği protokolünün reddedilmesi nedeniyle tahliye edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Bilimler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Foça'nın Yeniköy Mahallesi'nde 2019 yılında belediye ile imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında vakfa 29 yıllığına tahsis edilen 70 dönümlük arazide kurulan yerleşkenin faaliyetlerinin tehlikeye girdiği belirtildi.

Şirince'deki Nesin Matematik Köyü'nden esinlenilerek hayata geçirilen ve kar amacı gütmeyen yerleşkede, 2022 yılından bu yana Türkiye ve yedi farklı ülkeden 237 akademisyenin katılımıyla 199 etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık bin 300 katılımcıya ev sahipliği yapıldığı aktarıldı.

"5 YILLIK İŞGAL TALEP EDİLİYOR"

Açıklamada, sürece ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Foça Belediye Meclisi, 5 Kasım 2024 tarihinde önceki tahsis kararlarını iptal etti. Belediye yönetimi, kararın hukuki gerekçelere dayandığını, Bilimler Köyü'nün kapatılmasının amaçlanmadığını ve köyün faaliyetlerinin yeni bir iş birliği protokolüyle sürdürülebileceğini açıkladı. Ancak hazırlanan yeni ortak hizmet protokolü 2026 yılının Ağustos ayındaki belediye meclisi toplantısında reddedildi. Gelinen noktada Foça Belediyesi tahliye işlemlerini başlattı ve imzalanan protokolü yok sayarak geriye dönük 5 yıllık işgal bedeli talep ediyor."

Açıklamada, belediyenin kendi kararıyla başlattığı ve yıllarca desteklenen bir girişimin, sürdürülebilir bir hukuki çözüm oluşturulmadan tahliye riskiyle karşı karşıya bırakıldığı belirtilerek, bu durumun topluma açık bilim hizmeti üreten girişimlerin geleceği açısından da önemli sorular ortaya çıkardığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilimler Vakfı olarak talebimiz, devam eden hukuki uyuşmazlığın Bilimler Köyü faaliyetlerini sona erdirmeyecek bir çözümle sonuçlandırılmasıdır. Foça Belediyesini, ilgili kamu kurumlarını ve yerel yöneticileri, Bilimler Köyü'nün geleceğini güvence altına alacak, mevzuata uygun ve kalıcı bir çözüm için yeniden görüşmeye davet ediyoruz.

Bilimler Köyü'nün faaliyetlerinin, hukuki süreçler tamamlanmadan fiilen sona ermesine yol açabilecek adımlardan kaçınılmasını istiyoruz.

Bilimsel düşünceye, özgür öğrenmeye ve gönüllü emeğe dayanan bu kurumun varlığını sürdürmesi, yalnızca Foça'nın değil, tüm Türkiye'nin ortak yararınadır.

Kamuoyunu, bilim insanlarını, akademik kurumları, eğitim kuruluşlarını ve basın mensuplarını Bilimler Köyü'nün geleceğine ilişkin gelişmeleri izlemeye ve bu konudaki kamusal tartışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz."