Foça Belediyesi Ekipleri, Fırtına ve Yağışa Karşı Teyakkuzda

(İZMİR) - Foça'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanağın ardından teyakkuza geçen Foça Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanında temizlik ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Foça genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarına karşı belediye ekipleri saha operasyonlarını hızlandırdı. Yağış ve fırtına öncesinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve olası su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla gece saatlerinden bu yana 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Şiddetli yağışla birlikte rüzgarın sürüklediği yaprakların yağmur suyu kanallarını tıkamaması için ekipler yoğun mesai harcadı. Özellikle çarşı merkezi ve ara sokaklarda tıkanan mazgallara anında müdahale edilerek biriken suların tahliyesi sağlandı. Ekipler, ızgaraların üzerini temizleyerek suyun akışını normale döndürdü.

Devrilen ağaç dalları temizlendi

Fırtınanın etkisiyle kırılan veya yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleri ve kamyonlarla süratle bölgeden uzaklaştırıldı. Park ve Bahçeler birimiyle koordineli yürütülen çalışmalarda, yaya ve araç trafiği için risk oluşturan devrilmiş ağaç parçaları, vinçli araçlarla toplanarak güvenlik sağlandı.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "İlçemizde etkili olan fırtına ve yağış sonrası ekiplerimiz sahaya indi. Önceliğimiz, su taşkınlarını önlemek için yağmur suyu kanallarını açık tutmak ve fırtına nedeniyle oluşan kirliliği gidermek. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde teyakkuz halindeyiz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ekiplerimize hızla ulaşabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Foça Belediyesi, yağışların devam edeceği süreçte kritik noktalarda nöbetçi ekipler bulundurmaya devam edecek.