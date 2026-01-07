Foça Belediyesi Kentin Her Noktasında Sahada - Son Dakika
Foça Belediyesi Kentin Her Noktasında Sahada

07.01.2026 18:02  Güncelleme: 21:12
Foça Belediyesi, çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, 'Masa başında değil sahadayız' diyerek vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

(İZMİR) - Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken; Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Masa başında değil sahadayız, vatandaşımızın her zaman yanındayız" mesajını verdi.

Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla planlı ve programlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Foça'nın merkezinden kırsal mahallelerine kadar pek çok noktada çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı uygulamaları hayata geçiriliyor.

Mahallelerde çevre ve kıyı temizliği çalışmaları yürütülürken, tespit edilen bozulmalara yönelik yol bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Yeşil alanlar, yol kenarları ve kamuya açık alanlarda yapılan ot biçimi ve temizlik çalışmalarıyla kent estetiği korunuyor, daha sağlıklı bir çevre oluşturuluyor.

Yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yağmur giderlerinin düzenli temizliği yapılırken, su birikintilerinin tahliyesini kolaylaştıracak yağmur suyu tahliye kanalı yapım çalışmaları da tamamlandı. Bu çalışmalarla altyapı güçlendirilirken, vatandaşlarım günlük yaşamını aksatabilecek sorunlara karşı da kalıcı önlemler alındı.

Vatandaşımızın yanındayız

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Sahada bir aradayız. Yaptığımız sadece hizmet değil, yaşamı birlikte iyileştirme anlayışıdır" dedi.

Masa başında değil, sahadayız

Başkan Saniye Bora Fıçı, CHP'li belediyeciliğin temelinde halkın yaşamını doğrudan iyileştiren bir anlayış olduğunu vurguladı:

"Foça'da belediyeciliği masa başından değil, sahadan yürütüyoruz. Kentimizin her mahallesinde, her sokağında yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Altyapıdan çevre düzenlemesine, temizlikten yol bakımına kadar attığımız her adım, Foça'da daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent hedefimizin parçasıdır."

Başkan Fıçı, sosyal demokrat belediyeciliğin eşit hizmet ilkesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"CHP'li belediyecilik, kimseyi geride bırakmadan, kamu kaynaklarını halkın yararı için kullanan bir anlayıştır. Foça'nın merkezinde de, kırsal mahallelerinde de aynı özenle çalışıyor; sorunları günü kurtaran değil, kalıcı çözümlerle ele alıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

