Foça'da İskeleler Yaza Hazırlanıyor

06.04.2026 16:59  Güncelleme: 18:03
Foça Belediyesi, Büyükdeniz Sahil Caddesi üzerindeki iskelelerde bakım ve onarım yaparak yaz sezonuna hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalarla birlikte iskelelerin güvenliği artırıldı.

(İZMİR) - Foça Belediyesi, Büyükdeniz Sahil Caddesi üzerindeki iskelelerde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Kış aylarında etkili olan fırtına ve yoğun kullanım nedeniyle yıpranan iskeleler, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yeniden güvenli hale getirildi.

Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iskelelerdeki hasarlı bölümler onarıldı, dayanıklılığı artıracak güçlendirmeler gerçekleştirildi. Hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin yaz sezonunda sahili güvenle kullanabilmesi için başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Foça'mızı yaza hazırlarken sahil düzenlemelerimizi önceliklendiriyoruz. İskelelerimizi yenileyerek hemşehrilerimize ve misafirlerimize daha güvenli ve konforlu alanlar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

